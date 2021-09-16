Украинцы смогут сгенерировать цифровые COVID-сертификаты. Фото: 24 канал

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Генерировать и печатать цифровой COVID-сертификат в Украине можно будет уже в конце сентября.

Это можно будет сделать на портале «Дія». Сейчас специалисты Министерства цифровой трансформации работают над разработкой услуги. COVID-сертификат на портале смогут получить граждане Украины, у которых нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, а также не пользуются приложением «Дія». Об этом 16 сентября заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.

Федоров заверил, что сгенерировать COVID-сертификат на портале очень легко. Сначала необходимо авторизоваться на портале «Дія», а далее выбрать услугу «Сгенерировать COVID-сертификат». Затем надо подписать электронной подписью заявление на получение сертификата. При этом на портале можно воспользоваться как «Дія.Подпись», который можно сгенерировать в этом приложении, так и любой другой электронной подписью.

После этого портал отправляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Его можно распечатать, сохранить на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

В конце текущего месяца на портале «Дія» можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации двумя дозами. Впоследствии можно будет сделать сертификат об отрицательном ПЦР-тесте. Сейчас специалисты Минцифры работают над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинации.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров продлил действие зеленых COVID-сертификатов со 180 до 365 дней. В Украине будут действовать различные сертификаты: с информацией о прививках, отрицательный результат тестирования, который действует 72 часа, или выздоровление от коронавируса.