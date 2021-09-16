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Ракурс
Запуск балістичної ракети з потяга в КНДР. Скріншот з YouTube-каналу Reuters

Запуском балістичної ракети з потяга похизувалася КНДР (ВІДЕО)

16 вер 2021, 20:40
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Залізничну ракетну систему випробувала Корейська Народно-Демократична Республіка.

Балістичні ракети малої дальності випустили з потяга. Снаряди пролетіли близько 800 км й влучили в заплановану ціль, що була розташована в морі. Цю систему Північна Корея використовуватиме, як контрудар у разі загрози країні. Про це заявив маршал Північної Кореї Пак Джонг Чон, передає Reuters.

Залізнична ракетна система є ефективним засобом протидії, здатним завдати серйозної багаторазовий удар по загрозі, — наголосив він.

Як пише Yonhap із посиланням на експертів, такий потяг також може бути замаскований під пасажирський і його буде важче відстежити з військових супутників, що ускладнює виявлення ознак неминучого запуску ракети.

Повідомляється, що ракетний пуск був здійснений того ж дня, коли Південна Корея перевіряла запуск балістичних ракет з підводних човнів.

Ракетні випробування КНДР викликали осуд та занепокоєння з боку міжнародної спільноти. У Сполучених Штатах Америки заявили, що Північна Корея порушує резолюцію Ради Безпеки ООН.


Нагадаємо, 13 вересня Корейська Народно-Демократична Республіка провела випробування нових крилатих ракет великої дальності. Випробувальні стрільби пройшли 11 та 12 вересня після двох років досліджень.

Джерело: Reuters, Yonhap

Джерело: Ракурс


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