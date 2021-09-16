Запуском балістичної ракети з потяга похизувалася КНДР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160285-zapuskom-balistychnoyi-rakety-z-potyaga-pohyzuvalasya-kndr-video.htmlРакурс
Залізничну ракетну систему випробувала Корейська Народно-Демократична Республіка.
Балістичні ракети малої дальності випустили з потяга. Снаряди пролетіли близько 800 км й влучили в заплановану ціль, що була розташована в морі. Цю систему Північна Корея використовуватиме, як контрудар у разі загрози країні. Про це заявив маршал Північної Кореї Пак Джонг Чон, передає Reuters.
Залізнична ракетна система є ефективним засобом протидії, здатним завдати серйозної багаторазовий удар по загрозі, — наголосив він.
Як пише Yonhap із посиланням на експертів, такий потяг також може бути замаскований під пасажирський і його буде важче відстежити з військових супутників, що ускладнює виявлення ознак неминучого запуску ракети.
Повідомляється, що ракетний пуск був здійснений того ж дня, коли Південна Корея перевіряла запуск балістичних ракет з підводних човнів.
Ракетні випробування КНДР викликали осуд та занепокоєння з боку міжнародної спільноти. У Сполучених Штатах Америки заявили, що Північна Корея порушує резолюцію Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, 13 вересня Корейська Народно-Демократична Республіка провела випробування нових крилатих ракет великої дальності. Випробувальні стрільби пройшли 11 та 12 вересня після двох років досліджень.
Джерело: Reuters, Yonhap