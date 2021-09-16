Запуск баллистической ракеты с поезда в КНДР. Скриншот с YouTube-канала Reuters

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Ракурс

Железнодорожную ракетную систему испытала Корейская Народно-Демократическая Республика.

Баллистические ракеты малой дальности выпустили из поезда. Снаряды пролетели около 800 км и попали в запланированную цель, которая была расположена в море. Эту систему Северная Корея будет использовать, как контрудар в случае угрозы стране. Об этом заявил маршал Северной Кореи Пак Джонг Чон, передает Reuters.

Железнодорожная ракетная система является эффективным средством противодействия, способным нанести серьезный многократный удар по угрозе, — подчеркнул он.

Как пишет Yonhap со ссылкой на экспертов, такой поезд может быть замаскирован под пассажирский и его будет труднее отследить с военных спутников, что затрудняет выявление признаков неизбежного запуска ракеты.

Сообщается, что ракетный пуск был осуществлен в тот же день, когда Южная Корея проверяла запуск баллистических ракет с подводных лодок.

Ракетные испытания КНДР вызвали осуждение и беспокойство со стороны международного сообщества. В Соединенных Штатах Америки заявили, что Северная Корея нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

Напомним, 13 сентября Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новых крылатых ракет большой дальности. Испытательные стрельбы прошли 11 и 12 сентября после двух лет исследований.

Источник: Reuters, Yonhap