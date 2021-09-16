Rolls-Royce анонсировал гигантский гибридный самосвал. Фото: MTU Solutions

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Гибридный карьерный самосвал презентовала компания Rolls-Royce Power Systems, которая специализируется на разработке и производстве силовых установок.

Прототип нового двигателя, который был создан совместно с фирмой Flanders Electric и будет установлен в грузовик, оснащается силовой установкой MTU. Двигатель показали на международной выставке горнодобывающей промышленности MINExpo International-2021 в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте MTU Solutions.

Конструкторы заявляют, что особенность представленной машины является система рекуперации, которая высвобождается на торможениях энергии, что поступает в аккумуляторную систему mtu EnergyPack, а затем выступает в роли источника энергии для колесных электродвигателей.

По словам разработчиков, такая система позволяет устанавливать на карьерный самосвал меньший дизельный двигатель и за счет этого снижать расход топлива и выбросы CO2 на величину до 30%. Инженеры Rolls-Royce утверждают, что по своим характеристикам гибридный самосвал не будет уступать машинам с полностью дизельным двигателем. Заявлено, что конструкция гибридной силовой установки масштабируется и это позволяет адаптировать ее под технику любого класса и размера.

Сейчас неизвестно, когда серийные гибридные карьерные самосвалы от Rolls-Royce появятся на рынке.

Напомним, в 2019 году южнокорейский автопроизводитель Hyundai обещал создать водородный грузовик. Дизайнеры машины вдохновились поездом 1930-х годов, в частности, очертания водородной фуры очень напоминают экспериментальный локомотив PRR S1, который 80 лет назад разработал Раймонд Лоуи.