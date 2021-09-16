Rolls-Royce анонсував гігантський гібридний самоскид. Фото: MTU Solutions

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Гібридний кар'єрний самоскид презентувала компанія Rolls-Royce Power Systems, яка спеціалізується на розробці і виробництві силових установок.

Прототип нового двигуна, який був створений спільно з фірмою Flanders Electric та буде встановлений у вантажівку, оснащується силовою установкою MTU. Двигун показали на міжнародній виставці гірничодобувної промисловості MINExpo International-2021 в Лас-Вегасі. Про це повідомляється на сайті MTU Solutions.

Конструктори заявляють, що особливість презентованої машини є система рекуперації, яка вивільняється на гальмуваннях енергії, котра надходить в акумуляторну систему mtu EnergyPack, а потім виступає в ролі джерела енергії для колісних електродвигунів.

За словами розробників, така система дозволяє встановлювати на кар'єрний самоскид менший дизельний двигун і коштом цього знижувати витрату палива і викиди CO2 на величину до 30%. Інженери Rolls-Royce стверджують, що за своїми характеристиками гібридний самоскид не поступатиметься машинам з повністю дизельним двигуном. Заявлено, що конструкція гібридної силової установки масштабується і це дозволяє адаптувати її під техніку будь-якого класу і розміру.

Зараз невідомо, коли серійні гібридні кар'єрні самоскиди від Rolls-Royce з’являться на ринку.

Нагадаємо, у 2019 році південнокорейський автовиробник Hyundai обіцяв створити водневу вантажівку. Дизайнери машини надихнулися поїздом 1930-х років, зокрема, обриси водневої фури дуже нагадують експериментальний локомотив PRR S1, який 80 років тому розробив Раймонд Лоуі.