Незвичний спосіб продовжити термін служби джинсів показали в мережі

Незвичний спосіб продовжити термін служби джинсів показала блогер. Фото: na4isto.ru

https://racurs.ua/ua/n160287-nezvychnyy-sposib-prodovjyty-termin-slujby-djynsiv-pokazaly-v-mereji.html

Ракурс

Незвичайний спосіб прання і продовження терміну служби одягу з деніму показала американський блогер.

Мешканка Лос-Анджелеса Ізабелла Авіла регулярно ділиться з підписниками лайфхаками, як успішно вести домашнє господарство. В останній публікації вона показала, як продовжити термін «життя» джинсового одягу. Відповідний ролик вона публікувала в соціальній мережі TikTok.

Дівчина продемонструвала, що вона очищає джинси за допомогою морозильної камери. Пральну машину вона при цьому не використовує. За словами блогера, часте прання джинсів негативно позначається на їх якості. Тому для продовження терміну придатності штанів з деніму, вона кладе їх в морозильну камеру. Ізабелла переконує, що джинси таким чином позбавляються бактерій та неприємного запаху.

Блогер рекомендує перед відправкою джинсів у морозилку очистити їх від пилу і ворсинок за допомогою клейкого роллера. Це відео в TikTok стало вірусним і прославило дівчину. Ролик вже набрав 2,5 млн переглядів.

Нагадаємо, американські винахідники з лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту створили матеріал, який, за їхніми словами, стане основою «тканини майбутнього», яка дозволить вбудовувати всілякі датчики в повсякденний одяг, який зовсім не буде відрізнятися від звичайного.

Джерело: TikTok