Одяг із захистом від комарів придумали вчені

Комар. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157437-odyag-iz-zahystom-vid-komariv-prydumaly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити американським вченим. Вони створили унікальний одяг із текстилю, який повністю стійкий до комариних укусів.

Одяг здатен захистити від інфекцій і вірусів, які переносять комарі. Про це повідомляється в науковому журналі Insects.

Для розробки тканини використовували обчислювальну модель, яка запобігла 100% укусів. Цього вдалося досягти завдяки точним даним про розмір голови та хоботків комарів виду Aedes aegypti.

Щоби перевірити точність своєї моделі, дослідники провели експеримент, наповнивши резервуар кров’ю й накривши його матеріалом, описаним їхньою моделлю. Потім комарів випустили, а після порахували, скільки з них зуміли напитися крові.

Вченим вдалося створити одразу кілька видів тканини різної товщини. Перша тканина була дуже тонкою, але складалася зі щільних волокон, крізь які комахи просто не могли просунути хоботок. Другий матеріал мав пори середнього розміру — такі, щоби комар не міг просунути крізь них голову. А третій був із великими порами, але досить щільним, тому комахи все одно не могли дістатися до шкіри.

Одяг протестували на добровольцях — вони носили одяг із різних видів тканини, через яку комарі дійсно не змогли дістатися до тіла. Крім цього, вчені порівняли ефект своєї розробки з одягом, обробленим інсектицидами, і з’ясували, що їхня тканина краще справляється з укусами — на всі 100%.

Автори дослідження вже створили спідню білизну, сорочки з довгим рукавом і інший одяг на основі цієї тканини та планують запатентувати розробку. На їхню думку, вона буде корисна як для військових, так і для звичайних людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший прототип «розумного» матеріалу представили винахідники зі Сполучених Штатів Америки. Розробники лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту прогнозують, що їхній матеріал стане основою «тканини майбутнього», яка дозволить вбудовувати всілякі датчики в повсякденний одяг.