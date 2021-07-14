Одежду с защитой от комаров придумали ученые. Фото istock

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Научное открытие удалось сделать американским ученым. Они создали уникальную одежду из текстиля, которая полностью устойчива к комариным укусам.

Одежда способна защитить от инфекций и вирусов, которые переносят комары. Об этом сообщается в научном журнале Insects.

Для разработки ткани использовали вычислительную модель, которая предотвратила 100% укусов. Этого удалось добиться благодаря точным данным о размере головы и хоботков комаров вида Aedes aegypti.

Чтобы проверить точность своей модели, исследователи провели эксперимент, наполнив резервуар кровью и накрыв их материалом, описанным их моделью. Затем комаров выпустили, а после посчитали, сколько из них сумели напиться крови.

Ученым удалось создать сразу несколько видов ткани разной толщины. Первая ткань была очень тонкой, но состояла из плотных волокон, сквозь которые насекомые просто не могли просунуть хоботок. Второй материал имел поры среднего размера — такие, чтобы комар не мог просунуть сквозь них голову. А третий был с крупными порами, но достаточно плотным, поэтому насекомые все равно не могли добраться до кожи.

Одежду протестировали на добровольцах — они носили одежду из разных видов ткани, через которую комары действительно не смогли добраться до тела. Помимо этого, ученые сравнили эффект своей разработки с одеждой, обработанной инсектицидами, и выяснили, что их ткань лучше справляется с укусами — на все 100%.

Авторы исследования уже создали нижнее белье, рубашки с длинным рукавом и другую одежду на основе этой ткани и планируют запатентовать разработку. По их мнению, она будет полезна как для военных, так и для обычных людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый прототип «умного» материала представили изобретатели из Соединенных Штатов Америки. Разработчики лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института прогнозируют, что их материал станет основой «ткани будущего», которая позволит встраивать всевозможные датчики в повседневную одежду.