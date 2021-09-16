День спасателя Украины. Фото: sarny-rda.gov.ua

https://racurs.ua/n160289-den-spasatelya-otmechaut-v-ukraine-17-sentyabrya-istoriya-prazdnika.html

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Православные христиане 17 сентября чтят икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Этот ветхозаветной прообраз, указывал на Божию Матерь, был неопалимая купина — куст, который Моисей видел в пламени, но он не сгорал. Купина знаменовала собой непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого.

Народные приметы на 17 сентября:

День выдался ненастным и дождливым — осень будет сухой.

Крупные муравейники в лесу — к сильным морозам зимой.

Много рябины — к холодной зиме.

Выйдешь во двор с вилами — всю нечисть распугаешь!

Заяц в деревню забежал — к большому огню.

17 сентября профессиональный праздник отмечают украинские спасатели. В 2004 году президентским указом был установлен праздник «Дня работников гражданской защиты», который стал отмечаться ежегодно 17 сентября. В этот день профессиональный праздник отмечают работники аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, работники других специальных формирований, а также граждане, которые вносят свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

В мире 17 сентября отмечают Всемирный день безопасности пациентов, День Бэтмена, День Конституции в США, День ответственного собаководства, День героев в Анголе и Международный день «съешь яблоко».

17 сентября в истории:

1598 год — голландские моряки открыли Маврикий.

1787 год — Конституционный конвент в Филадельфии принял новую Конституцию США.

1924 год — в Женеве открыли первую в мире частную международную школу, в которой в то время обучалось восемь учеников.

1989 год — в Черновцах начался первый Республиканский фестиваль украинской песни «Червона рута».

1991 год — создали Кабинет министров Украины.

Напомним, 15 сентября во время пленарного заседания Кабинет министров утвердил новый праздник — День работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.