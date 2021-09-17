Відставку Разумкова готує Банкова через законопроект про олігархів - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n160291-vidstavku-razumkova-gotuie-bankova-cherez-zakonoproekt-pro-oligarhiv-zmi.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради України, може позбутися своєї посади вже цієї осені через розбіжності з командою президента Володимира Зеленського, зокрема й щодо законопроекту про олігархів. Таку інформацію у кулуарах парламенту підтвердили нардепи.

У Верховній Раді обговорюють, що в Офісі президента серйозно задумалися про те, як відправити Разумкова у відставку. ОПУ вже давно живе в напружених стосунках з Разумковим. Цього разу причиною для загострення стало направлення законопроекту про олігархів на експертизу до Венеційської комісії, — цитує джерела видання «Українська правда».

За даними ЗМІ, кандидат на заміну Разумкова — давній друг президента з часів КВК, перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Раніше Стефанчук ухилявся від відповіді на запитання щодо відставки нинішнього спікера.

Нагадаємо, ініціативу Зеленського — законопроект про олігархів № 5599 Разумков відправив до Венеційської комісії. Він пояснив свої дії зверненням чотирьох опозиційних фракцій і омбудсмена, які домагалися, щоб документ оцінила Європейська комісія за демократію через право. Разом з тим, Разумков вважає, що більшість парламенту підтримує проект закону Зеленського.

Раніше депутати від «Слуги народу» просили Разумкова не відправляти документ на експертизу Венеційській комісії. Очільник фракції Давид Арахамія заявив, наразі зареєстровано 1 тис. 200 правок до нормативного акта, тож неможливо спрогнозувати, яка кінцева редакція закону побачить світ.