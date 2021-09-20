Лучшие сериалы года — в США раздали «Эмми», торжествуют шахматы и «Корона»

https://racurs.ua/n160404-luchshie-serialy-goda-v-ssha-razdali-emmi-torjestvuut-shahmaty-i-korona.html

Ракурс

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Результаты опубликованы на официальном сайте премии.

Награду в номинации «Лучший драматический сериал» получил байопик «Корона», рассказывающий о жизни королевы Великобритании Елизаветы II.

Исполнители главных ролей в «Короне» — Джош О’Коннор (принц Чарльз) и Оливия Колман (Елизавета II) признаны лучшими актерами драматического сериала, а актеры, сыгравшие Маргарет Тэтчер и принца Филиппа (Джиллиан Андерсон и Тобайас Мензис) — лучшими актерами второго плана в драматическом сериале. Кроме того, призы за режиссуру и сценарий «Короне» принесли Джессика Хоббс и Питер Морган.

Лучшим мини-сериалом стал «Ход королевы». Еще одну награду (за режиссуру) мини-сериала принес Скотт Фрэнк. Лучшими актерами в мини-сериале стали Юэн МакГрегор («Холстон») и Кейт Уинслет («Мейр с Исттауна»). Наградами за лучшие роли второго плана в мини-сериале отмечены актеры «Мейра с Исттауна» Питерс и Джулианна Николсон.

https://www.youtube.com/watch?v=CDrieqwSdgI

Приз за «лучший комедийный сериал» получил «Тед Лассо». Лучшим актером комедийного сериала признан Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), актрисой — Джин Смарт («Хитрости»). Обе награды лучшим комедийным актерами второго плана также достались исполнителям ролей в «Тед Лассо» — Бретту Голдстейн и Ханне Уеддингем.

Лидерами по количеству номинаций в этом году стали сериалы «Корона» и «Мандалорець» (24 категории).

«Эмми» — американская телепремии, которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.