Советская звезда шахмат будет судиться с Netflix из-за сериала

Ход Королевы. Фото: Netflix

https://racurs.ua/n160295-sovetskaya-shahmatistka-budet-suditsya-s-netflix-iz-za-seriala.html

Ракурс

«Ход королевы», популярный сериал от Netflix, обвиняют в клевете. Пятая чемпионка мира по шахматам, грузинка Нона Гаприндашвили, подала в суд на компанию из-за того, что в сериале ее назвали русской и заявили, что она никогда не играла против мужчин.

Она считает такие заявления ложными, а также чрезвычайно сексистскими и унизительными. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Так, в заключительной серии «Хода королевы», когда главная героиня сериала бросает вызову игроку-мужчине, присутствует персонаж советской шахматистки, а комментатор сообщает такую реплику:

Единственное, что в ней необычно — это ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами, — отмечает тот.

Советская шахматистка отмечает, что к 1968 году, в котором происходят действия эпизода, реальная Гаприндашвили провела матчи минимум против 59 мужчин-игроков, включая десятку гроссмейстеров.

Она отмечает, что Netflix нагло солгал о достижениях Гаприндашвили ради дешевой и циничной цели усилить драму впечатлением, будто вымышленная героиня сделала то, чего не смогла ни одна другая женщина в мире, включая Гаприндашвили.

Также спортсменка пожаловалась на то, что в сериале ее назвали русской и приписали ее достижения России, хотя Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали от русского гнета, когда были частью Советского союза.

Гаприндашвили хочет получить минимум 5 млн долларов плюс штрафные санкции, а также удаление слов из сериала, что она не играла с мужчинами, поскольку в 1978 году Нона стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Представитель Netflix заявил, что компания «уважает госпожа Гаприндашвили и ее блестящую карьеру», но подчеркнул, что считает приведенные утверждения безосновательными и пообещал энергично защищать это дело.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Ход королевы», популярный сериал от платформы Netflix, рассказывает историю персонажа Элизабет Хармон, и частично повторяет жизненный путь русской эмигрантки Веры Менчик.

Источник: Hollywood Reporter