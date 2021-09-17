Радянська зірка шахів судитиметься з Netflix через серіал

Шахістка. Фото: Netflix

https://racurs.ua/ua/n160295-radyanska-shahistka-sudytymetsya-z-netflix-cherez-serial.html

Ракурс

«Хід королеви», популярний серіал від Netflix, звинувачують у наклепі. П’ята чемпіонка світу із шахів, грузинка Нона Гапріндашвілі, подала в суд на компанію через те, що в серіалі її назвали росіянкою й заявили, що вона ніколи не грала проти чоловіків.

Вона вважає такі заяви наклепом, а також надзвичайно сексистськими і принизливими. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Так, у завершальній серії «Хода королеви», коли головна героїня серіалу кидає виклик гравцеві-чоловікові, присутній персонаж радянської шахістки, а коментатор повідомляє таку репліку:

Єдине, що в ній незвичне — це її стать. І навіть це не унікальне явище для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не зустрічалася з чоловіками, — зазначає той.

Радянська шахістка наголошує, що до 1968 року, у якому відбуваються дії епізоду, реальна Гапріндашвілі провела матчі мінімум проти 59 чоловіків-гравців, включно з десяткою гросмейстерів.

Вона додала, що Netflix нахабно збрехав про досягнення Гапріндашвілі заради дешевої та цинічної мети посилити драму враженням, ніби вигадана героїня зробила те, чого не змогла жодна інша жінка у світі, включаючи Гапріндашвілі.

Також спортсменка поскаржилася на те, що в серіалі її назвали росіянкою і приписали її досягнення Росії, хоча Netflix знав, що вона грузинка, а грузини страждали від російського гніту, коли були частиною Радянського союзу.

Гапріндашвілі хоче отримати мінімум 5 млн доларів плюс штрафні санкції, а також видалення слів із серіалу, що вона не грала з чоловіками, оскільки в 1978 році Нона стала першою жінкою, яка здобула звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків.

Представник Netflix заявив, що компанія «поважає пані Гапріндашвілі і її блискучу кар'єру», але зауважив, що вважає наведені твердження безпідставними та пообіцяв енергійно захищати цю справу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Хід королеви», популярний серіал від платформи Netflix, розповідає історію персонажа Елізабет Гармон, і частково повторює життєвий шлях російської емігрантки Віри Менчик.

Джерело: Hollywood Reporter