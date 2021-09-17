Зміни клімату масштабніші і швидші за прогнози – ООН

https://racurs.ua/ua/n160294-zminy-klimatu-masshtabnishi-i-shvydshi-za-prognozy-oon.html

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Зміни клімату вражають нашу планету все сильніше і швидшими темпами, аніж очікувалося раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, спроби їх уповільнити все ще не є достатніми.

Порушення клімату нашої планети гірші, аніж ми думали, і вони рухаються швидше, ніж передбачалося… Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежні на Землі, — зазначив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у відеозверненні.

Гутерріш згадав про звіт групи «Об'єднані в науці 2021», згідно з яким рівень моря піднявся на 20 см з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальними рівнями. Такі зміни викликають нинішні стихійні лиха, включаючи лісові пожежі в Європі та Сибіру, повені в Німеччині та спекотні хвилі у США і Канаді.

Науковці попереджають, що утримання тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса має вирішальне значення для запобігання найгіршим наслідкам зміни клімату. Задля цього необхідно скоротити глобальні викиди удвічі до 2030 року.

Ми далекі від досягнення цілей п’ятирічної Паризької угоди, — підтвердив Гутерріш.

Нагадаємо, зміна клімату докорінно змінить життя на Землі в найближчі 30 років, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети.

Раніше повідомлялося, що на думку учених, глобальне потепління вплине на гідрологічний цикл. До того ж, майбутні сценарії соціально-економічного розвитку припускають істотне зростання населення в низці районів, які вже сьогодні стикаються з необхідністю переміщувати населення через стихійні лиха.

Дослідження міжнародної групи вчених зі Швейцарії, Німеччини та Нідерландів показало: