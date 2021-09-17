Зеленський скликав РНБО — що вирішуватимуть

https://racurs.ua/ua/n160293-zelenskyy-sklykav-rnbo-scho-vyrishuvatymut.html

Ракурс

Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 вересня, скликає засідання Ради національної безпеки й оборони України. Про це прес-центр РНБО повідомив у Фейсбук.

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17.00 в Києві засідання РНБО, — йдеться у повідомленні.

Засідання відбудеться в Офісі президента України на Банковій. У Радбезі також зауважили, що «усі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання».

Як зазначають ЗМІ з посиланням на джерела в РНБО, сьогодні топ-посадовці країни розглядатимуть поточні питання, тому не варто очікувати «жодних сенсацій».

Водночас, станом на 16 вересня інформація щодо порядку денного була попередньою, тому могла зазнати змін.

Раніше цього тижня також повідомляли, що РНБО готує засідання стосовно пропозицій до держбюджету-2022 у галузі безпеки та оборони. Також керівництво країни може розглянути ситуацію з лісовою галуззю.

Нагадаємо, РНБО працює у «турборежимі» з початку лютого. Вона вже запровадила санкції проти низки осіб, зокрема й українських політиків, іноземців, контрабандистів, «злодіїв у законі».

Попереднє засідання РНБО відбулося 20 серпня. Тоді було ухвалено рішення про застосування персональних санкцій проти проросійського нардепа Андрія Деркача (якого США відкрито називають «агентом Кремля») та кількох медійників, зокрема засновника видання «Страна» Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія.