Суд виніс рішення за напис "Зеля х*йло" на паркані

https://racurs.ua/ua/n160292-sud-vynis-rishennya-za-napys-zelya-h-ylo-na-parkani.html

Ракурс

У Чернігові за написи з матюками на адресу президента Володимира Зеленського на стінах та парканах судили очільника місцевого осередку «Національного корпусу».

У графіті «Зєля х**ло» авторства Олександра Тарнавського правоохоронці вбачали дрібне хуліганство, оскільки вони нібито містили образи президента.

Утім, Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу.

Суддя заслухав двох свідків-поліцейських, яких викликала адвокат Тарнавського. Згодом суддя закрив справу, бо не знайшов у діях Тарнавського правопорушення, повідомляє «Суспільне».

Чоловіку загрожувало 15 діб адміністративного арешту.

Олександр вважав справу помстою поліцейських за те, що представники «Нацкорпусу» написали шість заяв до ДБР через незаконний огляд автобуса, що прямував на акцію біля Офісу президента.

Через кілька тижнів поліція повідомила Тарнавському про відкриття кримінального провадження за більш, ніж сотню малюнків по місту. Згодом кримінальну справу перекваліфікували в адміністративне правопорушення.

Активіст відзначав, що «намалювати понад 100 малюнків в різних районах міста за одну ніч — фізично неможливо». При цьому зневагу до президента він не приховує.