Суд вынес решение за надпись «Зеля х*йло» на заборе

https://racurs.ua/n160292-sud-vynes-reshenie-za-nadpis-zelya-h-ylo-na-zabore.html

Ракурс

В Чернигове за надписи с матом в адрес президента Владимира Зеленского на стенах и заборах судили главу местной ячейки «Национального корпуса».

В граффити «Зеля х**ло» авторства Александра Тарнавского правоохранители увидели мелкое хулиганство, поскольку они якобы содержали обыдные для президента слова.

Впрочем, Новозаводской районный суд Чернигова закрыл дело.

Судья заслушал двух свидетелей-полицейских, которых вызвала адвокат Тарнавского. Впоследствии судья закрыл дело, потому что не нашел в действиях Тарнавского правонарушения, сообщает «Суспільне».

Мужчине грозило 15 суток административного ареста.

Александр считал дело местью полицейских за то, что представители «Нацкорпуса» написали шесть заявлений в ГБР из-за незаконного досмотра автобуса, следовавшего на акцию у Офиса президента.

Через несколько недель полиция сообщила Тарнавскому об открытии уголовного производства за более чем сотню рисунков по городу. Впоследствии уголовное дело переквалифицировали в административное правонарушение.

Активист отмечал, что «нарисовать более 100 рисунков в разных районах города за одну ночь — физически невозможно». При этом свое пренебрежение к президенту он не скрывает.