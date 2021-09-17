Зеленский созвал СНБО - что будут решать

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Владимир Зеленский в пятницу, 17 сентября, созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пресс-центр СНБО сообщил в Фейсбук.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17.00 в Киеве заседание СНБО, — говорится в сообщении.

Заседание состоится в Офисе президента Украины на Банковой. В Совбезе также отметили, что «все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания».

Как отмечают СМИ со ссылкой на источники в СНБО, сегодня топ-чиновники страны планируют рассматривать текущие вопросы, поэтому не стоит ожидать «никаких сенсаций».

В то же время, по состоянию на 16 сентября информация о повестке дня была предварительной, поэтому могла претерпеть изменения.

Ранее на этой неделе также сообщали, что СНБО готовит заседание по предложениях в госбюджет-2022 в области безопасности и обороны. Также руководство страны может рассмотреть ситуацию с лесной отраслью.

Напомним, СНБО работает в «турборежиме» с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе и украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, «воров в законе».

Предыдущее заседание СНБО состоялось 20 августа. Тогда было принято решение о применении персональных санкций против пророссийского нардепа Андрея Деркача (которого США открыто называют «агентом Кремля») и нескольких медийщиков, в частности основателя издание «Страна» Игорь Гужва и блогера Анатолия Шария.