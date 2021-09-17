Изменения климата опережают прогнозы о масштабах и скорости - ООН

https://racurs.ua/n160294-izmeneniya-klimata-operejaut-prognozy-o-masshtabah-i-skorosti-oon.html

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Изменения климата поражают нашу планету все сильнее и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным Организации Объединенных Наций, попытки их замедлить не являются достаточными.

Нарушения климата нашей планеты хуже, чем мы думали, и они движутся быстрее, чем предполагалось… Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле, — отметил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в видеообращении.

Гутерриш упомянул об отчете группы «Объединенные в науке 2021», согласно которому уровень моря поднялся на 20 см с 1900 по 2018 год, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями. Такие изменения вызывают нынешние стихийные бедствия, включая лесные пожары в Европе и Сибири, наводнения в Германии и жаркие волны в США и Канаде.

Ученые предупреждают, что удержание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса имеет решающее значение для предотвращения наихудших последствий изменения климата. Для этого необходимо сократить глобальные выбросы вдвое до 2030 года.

Мы далеки от достижения целей пятилетнего Парижского соглашения, — подтвердил Гутерриш.

Напомним, изменения климата коренным образом изменят жизнь на Земле в ближайшие 30 лет, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты.

Ранее сообщалось, что по мнению ученых, глобальное потепление повлияет на гидрологический цикл. К тому же, будущие сценарии социально-экономического развития предполагают существенный рост населения в ряде районов, которые уже сегодня сталкиваются с необходимостью перемещать население за стихийных бедствий.

Исследование международной группы ученых из Швейцарии, Германии и Нидерландов показало: