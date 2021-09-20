Кращі серіали року — у США роздали "Еммі", тріумф шахів і ”Корони", фото - Еммі

https://racurs.ua/ua/n160404-naykraschi-serialy-roku-u-ssha-rozdaly-emmi-triumf-shahiv-i-korony-video.html

Ракурс

У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок пройшла 73-тя церемонія вручення телевізійної премії «Еммі». Результати опубліковані на офіційному сайті премії.

Нагороду в номінації «Кращий драматичний серіал» отримав байопік «Корона», що розповідає про життя королеви Великої Британії Єлизавети II.

Виконавці головних ролей в «Короні» — Джош О’Коннор (принц Чарльз) і Олівія Колман (Єлизавета II) визнані найкращими акторами драматичного серіалу, а актори, що зіграли Маргарет Тетчер і принца Філіпа (Джилліан Андерсон і Тобайас Мензіс) — найкращими акторами другого плану в драматичному серіалі. Крім того, призи за режисуру і сценарій «Короні» принесли Джессіка Хоббс і Пітер Морган.

Найкращим міні-серіалом став «Хід королеви». Ще одну нагороду (за режисуру) міні-серіалу приніс Скотт Френк. Найкращими акторами в міні-серіалі стали Юен Макгрегор («Холстон») і Кейт Вінслет («Мейр з Істтауна»). Нагородами за найкращі ролі другого плану в міні-серіалі відзначені актори «Мейра з Істтауна» Еван Пітерс і Джуліанна Ніколсон.

Приз за «найкращий комедійний серіал» отримав «Тед Лассо». Найкращим актором комедійного серіалу визнаний Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»), актрисою — Джин Смарт («Хитрощі»). Обидві нагороди найкращим комедійним акторами другого плану також дісталися виконавцям ролей в «Тед Лассо» — Бретту Голдстейн і Ханне Уеддінгем.

Лідерами за кількістю номінацій цього року стали серіали «Корона» і «Мандалорець» (24 категорії).

«Еммі» — американська телепремії, яка вважається телевізійним еквівалентом «Оскара» (для кіно), премії «Греммі» (для музики) і премії «Тоні» (для театру). Премія вручається заснованою в 1946 році Академією телевізійних мистецтв і наук.