Понад 1 тис. 200 COVID-пацієнтів госпіталізували в Україні за добу. Інфографіка: МОЗ

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Статистика коронавірусу в Україні на вихідні традиційно зменшилася, але багато хворих потребують госпіталізації.

За 19 вересня в Україні зафіксували 2 тис. 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих — 275 дітей та 22 медпрацівників. До лікарень потрапили 1 тис. 225 осіб, а 44 хворих померли. Подолали коронавірус за добу 565 осіб. Було зроблено 24 тис. 792 тести на коронавірус різними методами. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Чернівецькій областях — 218 та 200 хворих відповідно. У Києві виявили 183 випадки COVID-19, ще інформацію щодо 182 хворих підтвердили в Одеській області, а 174 — на Тернопільщині.

З початку пандемії в Україні фіксували вже 2 мл 350 тис. 646 випадків коронавірусу. Одужати змогли 2 млн 231 тис. 417 осіб, а померли 54 тис. 919 осіб.

У МОЗ відзначили, що за останню добу вакцинували 36 тис. 29 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 млн 304 тис. 16 осіб, з них отримали одну дозу 6 млн 304 тис. 14 осіб, а повністю імунізовані та отримали дві дози 5 млн 152 тис. 834 особи.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні зареєстрували 3 тис. 983 нових COVID-хворих, серед них 422 дитини та 52 медпрацівники. Хвороба забрала життя 46 українців, а одужали від коронавірусу 546 осіб.