Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n160380-koronavirus-v-ukrayini-46-smertey-i-mayje-4-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу, 18 вересня, зареєстрували ще 3 тис. 983 нових хворих, серед них 422 дитини та 52 медпрацівники.

Хвороба забрала життя 46 українців, а одужали від коронавірусу 546 осіб. Про це 19 вересня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У лікарні потрапили 1 тис. 767 людей, за добу медики зробили 45 тестів. 858 (зокрема методом ПЛР — 23 тис. 176, методом ІФА — 3 тис. 982).

Найбільше хворих зареєстрували у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 348 тис. 381 особа;

одужало — 2 млн 230 тис. 852 особи;

летальних випадків — 54 тис. 875;

проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 471 тис. 387.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з Університету Мериленду заявили, що мутований коронавірус краще передається повітряно-крапельним шляхом.