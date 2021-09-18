Найефективнішу вакцину від госпіталізації назвали науковці

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160375-nayefektyvnishu-vakcynu-vid-gospitalizaciyi-nazvaly-naukovci.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у всьому світі, а вакцини продовжують змагатися за звання найефективнішої.

Дослідження центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC) США продемонструвало, що вакцина Moderna є найбільш ефективним препаратом від госпіталізації. Про це повідомляє The Hill.

Вчені визначили, що ефективність препарату Moderna від госпіталізації становила 93%, тоді як ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson становила 88% і 71%, відповідно.

У дослідженні взяли участь понад 3 тис. 600 дорослих, які були ушпиталені до 21 лікарні США в 18 штатах у період з 11 березня по 15 серпня. З них 1 тис. 682 людини отримали позитивні результати тесту на коронавірус, інші вважалися контрольною групою.

64% учасників були невакциновані. Майже 13% були повністю щеплені вакциною Moderna, 20% були повністю щеплені вакциною Pfizer і 3,1% були повністю щеплені вакциною Johnson & Johnson. Ефективність вакцини серед одержувачів Moderna досягла 93% в період від 14 до 120 днів після другої дози і трохи знизилася до 92% приблизно через чотири місяці.

Також вчені зафіксували більш значне зниження ефективності серед реципієнтів Pfizer, що сприяло зниженню загальної ефективності вакцини. Ефективність щеплень Pfizer становила 91% в період від 14 до 120 днів після другого щеплення й тільки 77% після 120 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з Університету Мериленду заявили, що мутований коронавірус краще передається повітряно-крапельним шляхом.

Джерело: The Hill