Эффективную вакцину от госпитализации назвали ученые

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n160375-effektivnuu-vakcinu-ot-gospitalizacii-nazvali-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается во всем мире, а вакцины продолжают бороться за звание самой эффективной.

Исследование центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США продемонстрировало, что вакцина Moderna является наиболее эффективным препаратом от госпитализации. Об этом сообщает The Hill.

Ученые определили, что эффективность препарата Moderna от госпитализации составила 93%, тогда как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson&Johnson составила 88% и 71% соответственно.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. 600 взрослых, они были госпитализированы в 21 больницу США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1 тыс. 682 человека получили положительные результаты теста на коронавирус, другие считались контрольной группой.

64% участников были привиты. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% были полностью привиты вакциной Johnson&Johnson. Эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Также ученые зафиксировали более значительное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, что способствовало снижению общей эффективности вакцины. Эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и только 77% после 120 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Университета Мэриленда заявили, что мутировавший коронавирус лучше передается воздушно-капельным путем.

Источник: The Hill