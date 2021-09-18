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Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Названа главная опасность мутировавшего коронавируса

18 сен 2021, 18:58
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Коронавирус в мире продолжает распространяться из-за новых мутаций инфекции, которые адаптируются к среде.

Ученые из Университета Мэриленда заявили, что мутировавший коронавирус лучше передается воздушно-капельным путем. Соответствующее исследование опубликовали в Clinical Infectious Diseases.

Сообщается, что американские ученые раскрыли главную опасность разных штаммов SARS-CoV-2.

Они провели эксперимент, попросив людей с разными штаммами COVID-19 трижды повторить алфавит или спеть песню «С днем рождения тебя». Испытуемые, зараженные «альфа"-штаммом коронавируса, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был первоначальный (уханьский) вариант.

Ученым удалось подтвердить, что медицинские маски на 50% снижают риск передачи вируса.


Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции по воздуху, — отметили специалисты.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Ученые выяснили, что у перенесших COVID-19, а затем вакцинированных препаратами Pfizer или Moderna развивается необычайно мощный иммунитет против коронавирусной инфекции.

Источник: Ракурс


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