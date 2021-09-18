Названа головна небезпека мутованого коронавірусу

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n160371-nazvana-golovna-nebezpeka-mutovanogo-koronavirusu.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися через нові мутації інфекції, які адаптуються до середовища.

Вчені з Університету Мериленду заявили, що мутований коронавірус краще передається повітряно-крапельним шляхом. Відповідне дослідження опублікували в Clinical Infectious Diseases.

Повідомляється, що американські вчені розкрили головну небезпеку різних штамів SARS-CoV-2.

Вони провели експеримент, попросивши людей з різними штамами COVID-19 тричі повторити алфавіт або заспівати пісню «З днем народження тебе». Випробовувані, заражені «альфа"-штамом коронавірусу, видихали до ста разів більше вірусних частинок, ніж ті, у кого був початковий (уханьський) варіант.

Вченим вдалося підтвердити, що медичні маски на 50% знижують ризик передачі вірусу.

Ми знаємо, що «дельта» навіть більш заразна, ніж «альфа». Наше дослідження надає додаткові докази передачі нових штамів інфекції по повітрю, — зазначили фахівці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває у світі. Вчені з’ясували, що у перехворілих на COVID-19, а потім вакцинованих препаратами Pfizer або Moderna розвивається надзвичайно потужний імунітет проти коронавірусної інфекції.