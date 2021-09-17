Ситуацію з коронавірусом в Україні оцінили у ВООЗ – що радять. Фото: uainfo.org

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Коронавірус в Україні набирає нових обертів, у вересні кількість хворих лише зростатиме.

Уже зараз кількість позитивних тестів подвоїлася, також зросла кількість українців, які потрапляють до лікарень у важкому стані. Про це розповів очільник Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-Україна».

Щоб запобігти поширенню COVID-19, потрібно активізувати проведення вакцинації. Експерт зазначив, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 10% українців.

Цей рівень набагато нижчий, аніж в інших європейських країнах, де охоплення вакцинацією сягнуло понад 60%. Зараз в Україні близько 5 млн осіб отримали дві дози вакцини.

За словами Ярно Хабіхта, Україні потрібно наздоганяти європейські країни, адже сьогодні в Європі отримали щеплення проти COVID-19 близько 410 млн осіб, що становить близько 55% загального населення континенту.

Основне завдання зараз — забезпечити вакцинацію для всіх однією або двома дозами вакцини, а пізніше, через рік або два, якщо буде необхідність, можна буде говорити, можливо, про якусь додаткову вакцинацію, — заявив представник ВООЗ.



Нагадаємо, станом на 17 вересня показники госпіталізацій COVID-хворих перевищені в восьми регіонах. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Львівську, Миколаївську, Рівненську, Сумську та Харківську області.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»