Ситуацию с коронавирусом в Украине оценили в ВОЗ – что советуют. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/n160345-situaciu-s-koronavirusom-v-ukraine-ocenili-v-voz-chto-sovetuut.html

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Коронавирус в Украине набирает новые обороты, в сентябре количество больных будет только расти.

Уже сейчас количество позитивных тестов удвоилось, также увеличилось количество украинцев, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии. Об этом рассказал агентству глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

Чтобы предупредить распространение COVID-19, нужно активизировать проведение вакцинации. Эксперт отметил что прививки против коронавируса получили более 10% украинцев.

Этот уровень намного ниже, чем в других европейских странах, где охват вакцинацией достиг более 60%. Сейчас в Украине около 5 млн человек получили две дозы вакцины.

По словам Ярно Хабихта, Украине нужно догонять европейские страны, ведь сегодня в Европе получили прививки против COVID-19 около 410 млн человек, что составляет около 55% общего населения континента.

Основная задача сейчас — обеспечить вакцинацию для всех одной или двумя дозами вакцины, а позже, через год или два, если будет необходимость, можно будет говорить, возможно, о какой-то дополнительной вакцинации, — заявил представитель ВОЗ.



Напомним, по состоянию на 17 сентября показатели госпитализаций COVID-больных превышены в восьми регионах. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях.

Источник: «Интерфакс-Украина»