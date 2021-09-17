Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Количество COVID-госпитализаций в Украине растет. Фото:

Количество COVID-госпитализаций растет — показатели превышены в 8 областях

17 сен 2021, 11:21
999

Показатели госпитализаций COVID-больных по состоянию на 17 сентября превышены в восьми областях.

При этом все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Об этом сообщил Минздрав.

Однако этот показатель превышен в 8 областях:


  • Винницкой — 80,6%
  • Днепропетровской — 52,9%
  • Ивано-Франковской области — 61,9%
  • Львовской области — 79,2%
  • Николаевской — 104,7%
  • Ровенской области — 60,0%
  • Сумской — 58,9%
  • Харьковской — 56,8%

Таблица: Минздрав

Напомним, за последние сутки, 16 сентября, в Украине коронавирусом заразились 6 тыс. 624. С начала пандемии зафиксировали уже 2,338 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров