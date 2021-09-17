Количество COVID-госпитализаций в Украине растет. Фото:

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Показатели госпитализаций COVID-больных по состоянию на 17 сентября превышены в восьми областях.

При этом все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Об этом сообщил Минздрав.

Однако этот показатель превышен в 8 областях:

Винницкой — 80,6%

Днепропетровской — 52,9%

Ивано-Франковской области — 61,9%

Львовской области — 79,2%

Николаевской — 104,7%

Ровенской области — 60,0%

Сумской — 58,9%

Харьковской — 56,8%

Напомним, за последние сутки, 16 сентября, в Украине коронавирусом заразились 6 тыс. 624. С начала пандемии зафиксировали уже 2,338 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.