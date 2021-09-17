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Количество COVID-госпитализаций в Украине растет. Фото:
Количество COVID-госпитализаций растет — показатели превышены в 8 областяхhttps://racurs.ua/n160303-kolichestvo-covid-gospitalizaciy-rastet-pokazateli-prevysheny-v-8-oblastyah.htmlРакурс
Показатели госпитализаций COVID-больных по состоянию на 17 сентября превышены в восьми областях.
При этом все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Об этом сообщил Минздрав.
Однако этот показатель превышен в 8 областях:
- Винницкой — 80,6%
- Днепропетровской — 52,9%
- Ивано-Франковской области — 61,9%
- Львовской области — 79,2%
- Николаевской — 104,7%
- Ровенской области — 60,0%
- Сумской — 58,9%
- Харьковской — 56,8%
Напомним, за последние сутки, 16 сентября, в Украине коронавирусом заразились 6 тыс. 624. С начала пандемии зафиксировали уже 2,338 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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