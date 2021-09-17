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Кількість COVID-госпіталізацій в Україні зростає. Фото:
Кількість COVID-госпіталізацій зростає — показники перевищені у 8 областяхhttps://racurs.ua/ua/n160303-kilkist-covid-gospitalizaciy-zrostaie-pokaznyky-perevyscheni-u-8-oblastyah.htmlРакурс
Показники госпіталізацій COVID-хворих станом на 17 вересня перевищені у восьми областях.
При цьому всі області України знаходяться в «зеленій» зоні адаптивного карантину. Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Про це повідомила Міністерство охорони здоров’я.
Однак цей показник перевищений у 8 областях:
- Вінницькій — 80,6%
- Дніпропетровській — 52,9%
- Івано-Франківській області — 61,9%
- Львівській області — 79,2%
- Миколаївській — 104,7%
- Рівненській області — 60,0%
- Сумській — 58,9%
- Харківській — 56,8%
Нагадаємо, за останню добу, 16 вересня, в Україні коронавірусом інфікувалися 6 тис. 624 особи. З початку пандемії зафіксовали вже 2,338 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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