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Ракурс
Кількість COVID-госпіталізацій в Україні зростає. Фото:

Кількість COVID-госпіталізацій зростає — показники перевищені у 8 областях

17 вер 2021, 11:21
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Показники госпіталізацій COVID-хворих станом на 17 вересня перевищені у восьми областях.

При цьому всі області України знаходяться в «зеленій» зоні адаптивного карантину. Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Про це повідомила Міністерство охорони здоров’я.

Однак цей показник перевищений у 8 областях:


  • Вінницькій — 80,6%
  • Дніпропетровській — 52,9%
  • Івано-Франківській області — 61,9%
  • Львівській області — 79,2%
  • Миколаївській — 104,7%
  • Рівненській області — 60,0%
  • Сумській — 58,9%
  • Харківській — 56,8%

Таблиця: МОЗ

Нагадаємо, за останню добу, 16 вересня, в Україні коронавірусом інфікувалися 6 тис. 624 особи. З початку пандемії зафіксовали вже 2,338 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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