Кількість COVID-госпіталізацій в Україні зростає. Фото:

https://racurs.ua/ua/n160303-kilkist-covid-gospitalizaciy-zrostaie-pokaznyky-perevyscheni-u-8-oblastyah.html

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Показники госпіталізацій COVID-хворих станом на 17 вересня перевищені у восьми областях.

При цьому всі області України знаходяться в «зеленій» зоні адаптивного карантину. Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Про це повідомила Міністерство охорони здоров’я.

Однак цей показник перевищений у 8 областях:

Вінницькій — 80,6%

Дніпропетровській — 52,9%

Івано-Франківській області — 61,9%

Львівській області — 79,2%

Миколаївській — 104,7%

Рівненській області — 60,0%

Сумській — 58,9%

Харківській — 56,8%

Нагадаємо, за останню добу, 16 вересня, в Україні коронавірусом інфікувалися 6 тис. 624 особи. З початку пандемії зафіксовали вже 2,338 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.