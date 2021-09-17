Вибори в Росії — фейк. Київ опублікував перелік актів, які порушує РФ

https://racurs.ua/ua/n160302-vybory-v-rosiyi-feyk-kyyiv-opublikuvav-perelik-aktiv-yaki-porushuie-rf.html

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МЗС України опублікувало заяву у зв’язку із протиправною організацією та проведенням РФ виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Київ висловив протест та засудив протиправну організацію і проведення Росією 17−19 вересня виборів депутатів до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території Криму і двох областей сходу України.

Йдеться про примусе залучення до голосування громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ.

МЗС розглядає голосування як продовження порушення Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Українські дипломати перелічили порушені росіянами зобов’язання за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія.

Йдеться про законодавство України, Статут ООН, численні резолюції Генеральної асамблеї ООН, Гельсінський Заключний акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

В МЗС України констатують, що результати виборів не матимуть жодних юридичних наслідків, оскільки залучення до голосування громадян України у Криму та ОРДЛО спотворять результати виборів до Держдуми і ставлять під сумнів їхню легітимність.

У Росії сьогодні почалося голосування на виборах різного рівня, яке триватиме три дні: 17, 18 і 19 вересня. Половину з 450 депутатів Державної думи оберуть за пропорційними списками, інших 225 парламентарів — у мажоритарних округах, на виборах в один тур.

Голосування триватиме з п’ятниці по неділю. Формально — через коронавірусні обмеження, щоб не створювати тисняви на виборчих дільницях. Скептики підозрюють, що справжні мотиви влади дещо інші.

Деякі виборці у нас отримають до дев’яти бюлетенів. Така складна, цікава, спекотна кампанія, — сказала глава ЦВК РФ Елла Памфілова.



У списки виборців на вибори різного рівня включено понад 108 млн російських громадян, які проживають на території країни, а також понад 2 млн росіян за межами РФ.

Голосуватимуть й громадяни України, які отримали на окупованих Росією територіях України паспорти РФ.