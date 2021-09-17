Смерть судді Писанця — ДБР не виключає умисне вбивство

https://racurs.ua/ua/n160301-smert-suddi-pysancya-dbr-ne-vykluchaie-umysne-vbyvstvo.html

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Смерть Віталія Писанця, судді Печерського районного суду Києва, розслідує Державне бюро розслідувань. Наразі слідство перевіряє всі можливі версії загибелі служителя Феміди. Про це розповів виконуючий обов’язки директора ДБР Олексій Сухачов.

Зареєстровано кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Ми провели невідкладні слідчі дії та слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події, — розповів Сухачов в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, також було проведено судово-медичну експертизу й призначено ще кілька експертиз. Очільник ДБР додав, що усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими. Сухачов також пообіцяв оперативно поставити крапку у цій історії.

Перевірятимуться усі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я наразі не поспішав би стверджувати… Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії та виникне відповідна потреба — обговорюватимемо зміну кваліфікації, — зауважив представник ДБР.

Нагадаємо, 53-річного Писанця було знайдено мертвим в селі Погреби Київської області. Напередодні він відпочивав в компанії слідчого Солом’янського районного управління поліції Євгена Хоменка у будинку адвоката Петра Онопенка, брата колишнього голови Верховного суду України Василя Онопенка. Разом вони вживали алкогольні напої. Тіло судді лежало на підлозі вітальні будинку, на його одязі виявлені плями багряного кольору.

ДБР провело з Хоменком та Онопенком слідчі дії. Учасники застілля заявили, що під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим виник словесний конфлікт. Писанець нібито вдарив Хоменка в обличчя. На цьому конфлікт, за їхніми словами, був вичерпаний. Потім чоловіки продовжили випивати ще 40 хв. Після цього у судді раптово пішла кров з носа, він втратив рівновагу і впав, у нього посиніло обличчя. Під час падіння Писанець нібито зачепив рукою вазу на столі, яка також впала на підлогу і розбилася. Хоменко і Онопенко стверджують, що намагалися надати судді першу медичну допомогу.

Раніше суддя Писанець розглядав справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він неодноразово продовжував арешти фігурантам справи — Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»