Смерть судьи Писанца - ГБР не исключает умышленное убийство

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Смерть Виталия Писанца, судьи Печерского районного суда Киева, расследует Государственное бюро расследований. Следствие проверяет все возможные версии гибели служителя Фемиды. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

Зарегистрировано уголовное производство по статье «умышленное убийство». Мы провели неотложные следственные действия и следственный эксперимент с участием лиц, находившихся непосредственно на месте происшествия, — рассказал Сухачев в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, также была проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз. Глава ГБР добавил, что все участники события находятся в коммуникации со следователями. Сухачев также пообещал оперативно поставить точку в этой истории.

Будут проверяться все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы пока не спешил утверждать… Если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность — будем обсуждать изменение квалификации, — отметил представитель ГБР.

Напомним, 53-летнего Писанца нашли мертвым в селе Погребы Киевской области. Накануне он отдыхал в компании следователя Соломенского районного управления полиции Евгения Хоменко в доме адвоката Петра Онопенко, брата бывшего председателя Верховного суда Украины Василия Онопенко. Вместе они употребляли алкогольные напитки. Тело судьи лежало на полу гостиной дома, на его одежде обнаружены пятна багрового цвета.

ГБР провело с Хоменко и Онопенко следственные действия. Участники застолья заявили, что во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем возник словесный конфликт. Писанец якобы ударил Хоменко в лицо. На этом конфликт, по их словам, был исчерпан. Затем мужчины продолжили выпивать еще 40 мин. После этого у судьи внезапно пошла кровь из носа, он потерял равновесие и упал, у него посинело лицо. При падении Писанец якобы задел рукой вазу на столе, которая также упала на пол и разбилась. Хоменко и Онопенко утверждают, что пытались оказать судье первую медицинскую помощь.

Ранее судья Писанец рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал аресты фигурантам дела — Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Источник: «Интерфакс-Украина»