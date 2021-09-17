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Ракурс
Инспекторы коммунальной службы перевозок. Фото: КГГА

Температуру в салоне маршруток и форму у водителей будут проверять в Киеве

17 сен 2021, 10:47
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Соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на киевских маршрутах с сегодняшнего дня, 17 сентября, будут контролировать инспекторы Коммунальной службы перевозок.

Инспекторы будут проверять температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей. Также будут контролировать отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в своем Telegram-канале.

Кроме того, будет проверяться наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистота, наличие форменной одежды у водителей. Также будут устанавливать, приспособлен ли автобус для перевозки лиц с инвалидностью.

Фиксировать нарушения будут инспекторы специальными боди-камерами, которые будут постоянно включенными.

Инспекторы коммунальной службы перевозок. Фото: КГГА


Инспекторы коммунальной службы перевозок. Фото: КГГА

Напомним, в Черновцах предлагали транслировать классическую музыку в общественном транспорте и на остановках. Таким образом планировалось поддержать местную инициативу о введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов-классиков, уравновешенного, спокойного и размеренного характера".

Источник: Ракурс


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