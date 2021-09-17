Двухлетних детей начали прививать от коронавируса на Кубе

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n160299-dvuhletnih-detey-nachali-privivat-ot-koronavirusa-na-kube.html

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Вакцинация от коронавируса среди детей началась на Кубе. Там уже делают прививки подросткам, а теперь пройти полный курс иммунизации могут дети от двух до десяти лет.

Детей прививают вакцинами местного изготовления. Об этом сообщает Associated Press.

Так, сообщается, что Куба разработала два препарата для прививки от коронавируса — Abdala и Soberana. Обе из них требуют введения трех доз. В предыдущие недели правительство Кубы начало вакцинацию людей в возрасте от 11 до 18 лет.

Предполагается, что эти меры позволят обуздать распространение штамма коронавируса «Дельта» в стране.

Отметим, что Куба сталкивается с регулярным ростом случаев COVID-19, что оказывает сильное давление на медицинские учреждения и усугубляет экономические проблемы. По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент здесь зарегистрировано свыше 776 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 223 тыс. человек скончались.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что прививать детей от коронавируса стоит, но пока это делать рано.

Источник: AP