Обязательную COVID-вакцинацию в Италии введут на все профессии

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Италия планирует расширить требование обязательной вакцинации от коронавируса. «Зеленый сертификат» вакцинации должен быть с 15 октября у всех работников независимо от профессии.

Такой прецедент станет первым в Европе. Издание Corriere della Sera сообщает, что правительство одобрит требование 16 сентября.

Поэтому с 15 октября с «зеленым» сертификатом о полной вакцинации на работу должны приходить госслужащие, работники компаний, фабрик независимо от формы собственности.

Власть консультировалась с работодателями и профсоюзами, но настояла на жестком регулировании, чтобы достичь до начала осени максимально возможных показателей вакцинации.

Премьер-министр Марио Драги был непреклонен несмотря на давление всех недовольных такими намерениями. Он считает, за регулярное тестирование невакцинированных должны платить те, кто принципиально отказывается от прививки, а не налогоплательщики.

В правительстве Италии планируют поставить на входе в офисы или предприятий патрули, которые будут проверять сертификат у всех, кто заходит — так сейчас уже происходит в учебных заведениях страны.

Работников без ковид-пропуска планируют штрафовать, но не увольнять. Они будут вынуждены уплатить от 400 до 1 тыс. евро и еще большие суммы в случае обнаружения подделки документа.

Через пять дней прогула на работе из-за отсутствия сертификата, работодатель имеет право приостановить контракт без компенсаций.

Напомним, что Италия изменила условия въезда для граждан Украины. Так, с 31 августа полностью вакцинированные украинские путешественники с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию смогут путешествовать по стране без самоизоляции.

Источник: Corriere della Sera