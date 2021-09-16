Франция отказалась от названия «шампанское» ради рынка РФ

https://racurs.ua/n160266-franciya-otkazalas-ot-nazvaniya-shampanskoe-radi-rynka-rf.html

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«Игристое вино» вместо «Шампанского» — ради возвращения на рынок России виноделы Франции пошли на уступки, отказались от бойкота и согласились маркировать свое шампанское как «игристое вино».

Благодаря уступкам Парижа поставки шампанского в РФ возобновились 15 сентября после прекращения в июле, когда в России вступил в силу новый закон о маркировке вин. Москва решила называть «шампанским» только те вина, которые производятся в России. Все остальные должны именоваться просто «игристыми винами», пишет The Times.

Сопредседатель межпрофессионального комитета вин Шампани и представитель группы лоббистов отрасли Жан-Мари Бариер заявил, что французские виноделы будут уважать новый российский закон.

Речь идет также о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей в канун новогодних праздников, — заверил Бариер.

Напомним, в июле поставки в Россию приостановили 95% торговых домов Франции, называя неприемлемым новый российский закон и призвав дипломатов Франции и ЕС добиться его пересмотра.

Закон РФ иностранные СМИ называют услугой Путина российским виноделам Борису Титову и Юрию Ковальчуку.

Источник: The Times