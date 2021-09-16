Франція відмовилася від назви “шампанське” заради ринку Росії

https://racurs.ua/ua/n160266-franciya-vidmovylasya-vid-nazvy-shampanske-zarady-rynku-rosiyi.html

Ракурс

«Ігристе вино» замість «Шампанського» — заради повернення на ринок Росії винороби Франції пішли на поступки, відмовилися від бойкоту й погодилися маркувати своє шампанське як «ігристе вино».

Завдяки поступкам Парижа поставки шампанського в РФ відновилися 15 вересня після припинення цьогоріч у липні, коли в Росії набув чинності новий закон щодо маркування вин. Москва вирішила називати «шампанським» лише ті вина, які виробляються в Росії. Усі інші мають іменуватися просто «ігристими винами», пише The Times.

Співголова міжпрофесійного комітету вин Шампані й представник групи лобістів галузі Жан-Марі Барієр заявив, що французькі винороби поважатимуть новий російський закон.

Йдеться також про те, щоб ще більше не ставити в несприятливе становище російських клієнтів і споживачів в час наближення новорічних свят, — запевнив Барієр.

Нагадаємо, у липні поставки в Росію призупинили 95% торгових домів Франції, називаючи неприйнятним новий російський закон і закликавши дипломатів Франції та ЄС домогтися його перегляду.

Закон РФ іноземні ЗМІ називають послугою Путіна російським виноробам Борису Титову і Юрію Ковальчуку.

Джерело: The Times