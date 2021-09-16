Обов’язкову COVID-вакцинацію в Італії запровадять на усі професії

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Італія планує розширити вимогу обов’язкової вакцинації від коронавірусу. «Зелений сертифікат» вакцинації повинні будуть мати з 15 жовтня усі працівники, незалежно від професії.

Такий прецедент стане першим подібним Європі. Видання Corriere della Sera повідомляє, що уряд схвалить таку вимогу 16 вересня.

Відтак з 15 жовтня із «зеленим» сертифікатом про повну вакцинацію на роботу повинні приходити держслужбовці, працівники компаній, фабрик незалежно від форми власності.

Влада консультувалася із роботодавцями і профспілками, але наполягла на жорсткому регулюванні, аби досягнути до початку осені максимально можливих показників вакцинації.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі був непохитний попри тиск усіх невдоволених такими намірами. Він вважає, за регулярне тестування невакцинованих мають платити ті, хто принципово відмовляється від щеплення, а не платники податків.

В уряді Італії планують запровадити на вході до офісів чи підприємств патрулів, які перевірятимуть сертифікат у всіх, хто заходить — так наразі вже відбувається у навчальних закладах країни.

Працівників без ковід-перепустки планують штрафувати, але не звільняти. Вони будут змушені сплатити від 400 до 1 тис. євро і ще більше у випадку виявлення підробки документа.

Через п’ять днів відсутності на роботі через відсутність сертифіката, роботодавець має право призупинити контракт без жодних компенсацій.

Нагадаємо, що Італія змінила умови в’їзду для громадян України. Так, з 31 серпня повністю вакциновані українські мандрівники з негативним тестом на коронавірусну інфекцію зможуть подорожувати країною без самоізоляції.

Джерело: Corriere della Sera