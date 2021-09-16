Будут ли прививать детей от коронавируса в Украине, рассказали в Минздраве

Ляшко. Фото: УНН

https://racurs.ua/n160233-budut-li-privivat-detey-ot-koronavirusa-v-ukraine-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине сейчас проводится только среди взрослого населения, однако производители один за другим тестируют свои препараты на детях и создают «детские» вакцины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что прививать детей от коронавируса стоит, но пока это делать рано. Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ — стоит. Следует начинать массовую кампанию? Я говорю — еще рано, — отметил Ляшко.

По словам министра здравоохранения, заболеваемость коронавирусом среди детей в Украине не растет. Соответствующий анализ Минздрав проводил еще до распространения штамма «Дельта» и после обнаружения штамма «Дельта» в Украине.

У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет — достаточно высокий, — добавил он.



Ляшко отметил, что для того, чтобы делать прививки детям, необходимо вакцинировать хотя бы 50% взрослого населения Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая вакцинация детей от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине сейчас не нужна. Сейчас главное — привить взрослое население. Анализ заболевания, в том числе с учетом индийского штамма «Дельта», свидетельствует, что доля зараженных среди детей сейчас несущественна, заявлял Ляшко.