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Ляшко. Фото: УНН

Будут ли прививать детей от коронавируса в Украине, рассказали в Минздраве

16 сен 2021, 09:32
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Вакцинация от коронавируса в Украине сейчас проводится только среди взрослого населения, однако производители один за другим тестируют свои препараты на детях и создают «детские» вакцины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что прививать детей от коронавируса стоит, но пока это делать рано. Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ — стоит. Следует начинать массовую кампанию? Я говорю — еще рано, — отметил Ляшко.

По словам министра здравоохранения, заболеваемость коронавирусом среди детей в Украине не растет. Соответствующий анализ Минздрав проводил еще до распространения штамма «Дельта» и после обнаружения штамма «Дельта» в Украине.

У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет — достаточно высокий, — добавил он.


Ляшко отметил, что для того, чтобы делать прививки детям, необходимо вакцинировать хотя бы 50% взрослого населения Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая вакцинация детей от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине сейчас не нужна. Сейчас главное — привить взрослое население. Анализ заболевания, в том числе с учетом индийского штамма «Дельта», свидетельствует, что доля зараженных среди детей сейчас несущественна, заявлял Ляшко.

Источник: Ракурс


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