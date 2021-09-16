Чи щепитимуть дітей від коронавірусу в Україні, розповіли в МОЗ

Ляшко. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n160233-chy-schepytymut-ditey-vid-koronavirusu-v-ukrayini-rozpovily-v-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні наразі проводиться лише серед дорослого населення, однак виробники один за одним тестують свої препарати на дітях та створюють «дитячі» вакцини.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що щепити дітей від коронавірусу варто, але поки це робити рано. Про це він розповів в ефірі «24 каналу».

Коли ми говоримо, варто чи не варто вакцинувати дітей, відповідь — варто. Варто починати масову кампанію? Я кажу — ще рано, — зазначив Ляшко.

За словами міністра охорони здоров’я, захворюваність на коронавірус серед дітей в Україні не зростає. Відповідний аналіз Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) проводило ще до поширення штаму «Дельта» та після виявлення штаму «Дельта» в Україні.

У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років. А ось рівень захворюваності з летальним результатом людей старше 60 років — досить високий, — додав він.



Ляшко наголосив, що для того, щоб робити щеплення дітям, необхідно вакцинувати хоча б 50% дорослого населення України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова вакцинація дітей від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зараз не на часі. Зараз головне — щеплення дорослого населення. Аналіз захворювань, зокрема і на індійський штам «Дельта», свідчить, що частка заражених зараз несуттєва, заявляв Ляшко.