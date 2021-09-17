Дворічних дітей щеплять від коронавірусу на Кубі

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160299-dvorichnyh-ditey-scheplyat-vid-koronavirusu-na-kubi.html

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Вакцинація від коронавірусу серед дітей почалася на Кубі. Там уже роблять щеплення підліткам, а тепер пройти повний курс імунізації можуть діти від двох до десяти років.

Дітей щеплюють вакцинами місцевого виготовлення. Про це повідомляє Associated Press.

Так, повідомляється, що Куба розробила два препарати для щеплення від коронавірусу — Abdala і Soberana. Обидві з них вимагають введення трьох доз. У попередні тижні уряд Куби початок вакцинацію людей у ​​віці від 11 до 18 років.

Передбачається, що ці заходи дозволять приборкати поширення штаму коронавірусу «Дельта» в країні.

Зазначимо, що Куба стикається з регулярним зростанням випадків COVID-19, що чинить сильний тиск на медичні установи та посилює економічні проблеми. За даними університету Джонса Хопкінса, на цей час зареєстровано понад 776 тис. випадків захворювання на коронавірус, понад 223 тис. осіб померли.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що щепити дітей від коронавірусу варто, але поки це робити рано.

Джерело: AP