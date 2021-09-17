Є довідка про ознаки вбивства Чорновола — екс-заступник генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n160298-ie-dovidka-pro-oznaky-vbyvstva-chornovola-eks-zastupnyk-genprokurora.html

Ракурс

У справі про загибель В’ячеслава Чорновола існує довідка, яка підтверджує наявність ознак вбивства українського політика і дисидента. Про це заявив колишній заступник генпрокурора Сергій Горбатюк.

Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Потрібно піднімати матеріали справи. Ставити крапку в цій справі зарано, — цитує Горбатюка «Радіо Свобода».

Він також прокоментував заяву екс-заступника генпрокурора Миколи Голомші про те, що Чорновола добивали чотирма ударами кастету по голові.

Голомша мав би добитися розслідування, коли був на посаді заступника генпрокурора. Є питання: наскільки, дійсно, це відповідає істині. Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював. Треба піднімати матеріали справи, бо наприклад, судмедексперт не писав, що безпосередньо від кастету (був убитий Чорновіл — ред). Він міг бачити якісь ознаки травмування, нехарактерні для тієї травми, що дозволяло би висувати таку версію. Гадаю, що на пустому місці Голомша цього би не казав. Але якщо він сказав «А», то має сказати і «Б», — додав Горбатюк.

Нагадаємо, В’ячеслав Чорновіл трагічно загинув у 1999 році. За офіційною версією, він потрапив у ДТП — 25 березня 1999 року його автомобіль нібито врізався в КамАЗ із причепом. В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Більшість друзів і син, Тарас Чорновіл, переконані, що це було політичне вбивство.

Водночас у березні 2021 року заступник директора департаменту МВС з комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало заявив, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що Чорновіл дістав смертельні травми внаслідок ДТП, а підтверджень інших версій загибелі немає. Тракало вказав, що підтвердження теорії про загибель Чорновола вже після ДТП, зокрема версію про ушкодження кастетом, експертиза не знайшла, однак повністю її теж не виключає.

У ніч на 2 червня 2011 року Генпрокуратура ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування. У вересні 2013 року екс-депутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства Чорновола.

Джерело: «Радіо Свобода»