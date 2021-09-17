Есть справка о признаках убийства Черновола - экс-замгенпрокурора

https://racurs.ua/n160298-est-spravka-o-priznakah-ubiystva-chernovola-eks-zamgenprokurora.html

Ракурс

В деле о гибели Вячеслава Черновола существует справка, подтверждающая наличие признаков убийства украинского политика и диссидента. Об этом заявил бывший заместитель генпрокурора Сергей Горбатюк.

Есть справка о признаках убийства Черновола. Нужно поднимать материалы дела. Ставить точку в этом деле рано, — цитирует Горбатюка «Радіо Свобода».

Он также прокомментировал заявление экс-заместителя генпрокурора Николая Голомши о том, что Черновола добивали четырьмя ударами кастета по голове.

Голомша должен был добиться расследования, когда был в должности заместителя генпрокурора. Вопрос: насколько, действительно, это соответствует истине. Существует справка о признаках убийства Черновола, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал. Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, непосредственно о кастете (чем был убит Черновол — ред). Он мог видеть какие-то признаки травмы, нехарактерные для той травмы, что позволяло бы выдвигать такую версию. Думаю, что на пустом месте Голомша этого бы не говорил. Но если он сказал «А», то должен сказать и «Б», — добавил Горбатюк.

Напомним, Вячеслав Черновол трагически погиб в 1999 году. По официальной версии, он попал в ДТП — 25 марта 1999 года его автомобиль якобы врезался в КамАЗ с прицепом. Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли на месте ДТП. Большинство друзей и сын, Тарас Черновол, убеждены, что это было политическое убийство.

В то же время в марте 2021 года заместитель директора департамента МВД по коммуникациям со СМИ Ярослав Тракало заявил, что комплексная комиссионная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза пришла к выводу, что Черновол получил смертельные травмы в результате ДТП, а подтверждений других версий гибели нет. Тракало указал, что подтверждений теории о гибели Черновола уже после ДТП, в том числе версия о повреждении кастетом, экспертиза не нашла, однако полностью ее тоже не исключает.

В ночь на 2 июня 2011 года Генпрокуратура эксгумировала тело Черновола, после чего дело направили на дорасследование. В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты с информацией о планировании сотрудниками МВД убийства Черновола.

Источник: «Радіо Свобода»