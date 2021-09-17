Елена Зеркаль рассказала, для чего Германии нужен «Северный поток-2». Фото: rt.com

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Немецкие компании финансируют строительство российского газопровода «Северный поток-2» и зарабатывают на этом уже сейчас.

Европейские компании предоставили деньги в кредит и получают 13% годовых. При этом этот процент они получают в любом случае, даже если газопровод не работает. Пользу из Nord Stream 2 в Германии также имеют химическая и машиностроительная отрасль. Кроме того, Берлин отказывается от ядерной энергетики и хочет избавиться от угольной генерации, поэтому стране нужен дополнительный энергетический ресурс. О 16 сентября советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила в ток-шоу «Право на власть» на канале 1+1.

Немцы «не впрягались» в «Северный поток-2». На самом деле они зарабатывают уже сейчас, потому что они предоставили деньги в кредит. Это консорциум, в котором европейские компании финансируют строительство проекта и получают 13% годовых в любом случае — работает этот газопровод не работает. Это не только бизнес — это рабочие места. Очень многое, — отметила она.

Также советник министра рассказала, что в Евросоюзе назревает так называемый тарифный майдан. В Еврокомиссии опасаются массовых социальных протестов вроде выступлений «желтых жилетов» во Франции из-за вероятного роста тарифов на тепло и газ.

Кроме того, Зеркаль уверена, что позиции Украины по Nord Stream 2 укрепились благодаря вмешательству администрации президента США Джо Байдена. По ее словам, из-за позиции американцев Банковая начала говорить с представителями ЕС «по-другому» и говорить о гарантировании поставок Украине газа в случаях каких-то турбуленций или если прерывание транзита будет.

Мы действительно начали говорить с европейцами немного по-другому, и нам помогают в этом американцы, без их помощи это было действительно невозможно. Потому что они подняли немножко на другую ступень внимание к Украине в связи с этим совместным заявлением, которое вышло с Байденом и Меркель. И уже сейчас они следят за ситуацией в Европе, — добавила Зеркаль.

Напомним, советник министра энергетики Лана Зеркаль заявляла, что запуск «Северного потока-2» невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы. 11 июня администрация Nord Stream 2 AG на запрос немецкого регулятора BNetzA подала документы на сертификацию компании как независимого оператора в предварительном порядке.