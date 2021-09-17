Олена Зеркаль розповіла, для чого Німеччині потрібен «Північний потік-2». Фото: rt.com

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Німецькі компанії фінансують будівництво російського газогону «Північний потік-2» і заробляють на цьому вже зараз.

Європейські компанії надали гроші в кредит і отримують 13% річних. При цьому цей відсоток вони отримують у будь-якому випадку, навіть, якщо газопровід не працює. Користь з Nord Stream 2 у Німеччині також мають хімічна та машинобудівна галузь. Крім того, Берлін відмовляється від ядерної енергетики і хоче позбутися вугільної генерації, тому країні потрібен додатковий енергетичний ресурс. Про 16 вересня радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила в ток-шоу «Право на владу» на каналі 1+1.

Німці не «впрягалися» у «Північний потік-2». Насправді вони заробляють вже зараз, бо вони надали гроші в кредит. Це консорціум, у якому європейські компанії фінансують будівництво проєкту і отримують 13% річних у будь-якому випадку — працює цей газогін чи не працює. Це не тільки бізнес — це робочі місця. Дуже багато чого, — зазначила вона.

Також радник міністра розповіла, що в Євросоюзі назріває так званий тарифний майдан. В Єврокомісії побоюються масових соціальних протестів на зразок виступів «жовтих жилетів» у Франції через ймовірне зростання тарифів на тепло та газ.

Крім того, Зеркаль упевнена, що позиції України щодо Nord Stream 2 зміцнились завдяки втручанню адміністрації президента США Джо Байдена. За її словами, через позицію американців Банкова почала говорити з представниками ЄС «по-іншому» й говорити про гарантування постачання Україні газу у випадках якихось турбуленцій або якщо переривання транзиту буде.

Ми справді почали говорити з європейцями трохи по-іншому, і нам допомагають в цьому американці, без їхньої допомоги це було дійсно не можливо. Тому що вони підняли трошки на інший щабель увагу до України у зв’язку з цією спільною заявою, яка вийшла з Байденом і Меркель. І вже зараз вони пильнують ситуацію в Європі, — додалаЗеркаль.

Нагадаємо, радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявляла, що запуск «Північного потоку-2» неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. 11 червня адміністрація Nord Stream 2 AG на запит німецького регулятора BNetzA подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку.