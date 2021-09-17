Температуру в салоні маршруток та форму у водіїв перевірятимуть у Києві

Інспектори Комунальної служби перевезень. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n160300-temperaturu-v-saloni-marshrutok-ta-formu-u-vodiyiv-pereviryatymut-u-kyievi.html

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Дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на київських маршрутах з сьогоднішнього дня, 17 вересня, контролюватимуть інспектори Комунальної служби перевезень.

Інспектори перевірятимуть температурний режим у салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв. Також контролюватимуть відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

Крім того, перевірятиметься наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистота, наявність форменного одягу у водіїв. Також встановлюватимуть, чи пристосований автобус для перевезення осіб з інвалідністю.

Фіксуватимуть порушення інспектори спеціальними боді-камерами, які будуть постійно увімкненими.

Нагадаємо, у Чернівцях пропонували транслювати класичну музику у громадському транспорті та на зупинках. Таким чином планувалося підтримати «місцеву ініціативу про запровадження трансляції симфонічних творів українських і зарубіжних композиторів-класиків, врівноваженого, спокійного та розміреного характеру».