Смерть судьи Печерского райсуда Писанца — эксклюзивные детали

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Ракурс

Виталий Писанец, действующий судья Печерского районного суда Киева, был найден мертвым в селе Погребы Киевской области. Накануне он отдыхал в компании с адвокатом и следователем Нацполиции.

Об этом сообщили источники «Ракурса» в правоохранительных органах. Как отметил источник, смерть Писанца наступила в доме адвоката Петра Онопенко, брата бывшего председателя Верховного суда Украины Василия Онопенко.

Информацию о гибели 53-летнего служителя Фемиды правоохранители получили в 23.11 субботы.

Полиция установила, что накануне в доме Писанец, Петр Онопенко и следователь Соломенского районного управления полиции Евгений Хоменко вместе употребляли алкогольные напитки.

Тело судьи лежало на полу гостиной дома, на его одежде были обнаружены пятна багрового цвета. Сейчас правоохранители ждут выводов экспертизы о причинах смерти Писанца. Сотрудники Госбюро расследований проводят с Хоменко и Онопенко следственные действия — проверяют их версию развития событий.

Изначально участники застолья сообщили, что во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем возник словесный конфликт. Писанец якобы ударил Хоменко в лицо. На этом конфликт, по их словам, был исчерпан. Затем мужчины продолжили выпивать еще 40 мин.

После этого у судьи внезапно пошла кровь из носа, он потерял равновесие и упал, у него посинело лицо. При падении Писанец якобы задел рукой вазу на столе, которая также упала на пол и разбилась.

Хоменко и Онопенко утверждают, что пытались оказать судье медицинскую помощь. Также впоследствии на место происшествия прибыли сын и зять покойного, которые вызвали скорую помощь и полицию. Медики лишь констатировали смерть Писанца.

По данным источников «Ракурса», сведения о происшествии внесены следователями ГБР в реестр по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Источник «Ракурса» не исключил, что, вероятно, речь идет об убийстве.

Напомним, судья Писанец рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал аресты фигурантам дела — Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.