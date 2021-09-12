Смерть судді Печерського райсуду Писанця — ексклюзивні деталі

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Ракурс

Віталія Писанця, чинного суддю Печерського районного суду Києва, було знайдено мертвим в селі Погреби Київської області. Напередодні він відпочивав в компанії з адвокатом та слідчим Нацполіції.

Про це повідомили джерела «Ракурсу» у правоохоронних органах. Як зазначило джерело, смерть Писанця настала у будинку адвоката Петра Онопенка, брата колишнього голови Верховного суду України Василя Онопенка.

Інформацію про загибель 53-річного служителя Феміди правоохоронці отримали о 23.11 суботи.

Поліція встановила, що напередодні в будинку Писанець, Петро Онопенко та слідчий Солом’янського районного управління поліції Євген Хоменко разом вживали алкогольні напої.

Тіло судді лежало на підлозі вітальні будинку, на його одязі виявлені плями багряного кольору. Зараз правоохоронці чекають висновків експертизи щодо причини смерті Писанця. Співробітники Держбюро розслідувань проводять з Хоменком та Онопенком слідчі дії на предмет перевірки їхньої версії розвитку подій.

Спочатку учасники застілля заявили, що під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим виник словесний конфлікт. Писанець нібито вдарив Хоменка в обличчя. На цьому конфлікт, за їхніми словами, був вичерпаний. Потім чоловіки продовжили випивати ще 40 хв.

Після цього у судді раптово пішла кров з носа, він втратив рівновагу і впав, у нього посиніло обличчя. Під час падіння Писанець нібито зачепив рукою вазу на столі, яка також впала на підлогу і розбилася.

Хоменко і Онопенко стверджують, що намагалися надати судді медичну допомогу. Також згодом в помешкання прибули син і зять покійного, які викликали швидку допомогу і поліцію. Медики лише констатували смерть Писанця.

За даними джерел «Ракурсу», відомості про подію внесені слідчими ДБР в реєстр за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Джерело «Ракурсу» не виключило, що, ймовірно, йдеться про вбивство.

Нагадаємо, суддя Писанець розглядав справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він неодноразово продовжував арешти фігурантам справи — Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.