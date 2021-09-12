Олімпійські ігри в Україні хоче провести Зеленський

https://racurs.ua/ua/n160025-olimpiyski-igry-v-ukrayini-hoche-provesty-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Вони обговорили літні Олімпійські ігри в Токіо та перспективи для України.

Зеленський подякував Баху за довготривалу підтримку українського спорту. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні, — йдеться у повідомленні.

Президент МОК привітав цю ініціативу Зеленського, «враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни».

Нагадаємо, у 2024 році Олімпійські ігри пройдуть у Парижі, 2028 року — у Лос-Анджелесі, а літня Олімпіада 2032 року пройде в австралійському місті Брисбен. Як відомо, з 23 липня по 8 серпня 2021 року у Токіо відбулася Олімпіада-2020.